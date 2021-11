L’osservato speciale chiamato Zurkowski: La Fiorentina si è tenuta l’ultima parola su di lui

Altra stagione in prestito per Szymon Zurkowski, ma questa potrebbe essere importante per la carriera del centrocampista polacco. La Fiorentina ha deciso di girarlo (nuovamente) in prestito all’Empoli e sta seguendo da vicino quello che sta facendo il giocatore che è stato in grado di segnare anche due reti in queste prime 13 giornate di campionato.

Buone cose e segnali positivi per questo giocatore, classe 1997, che sarà uno degli osservati speciali della partita di sabato prossimo. E anche una buona notizia in chiave viola: il club di Commisso si è tenuto l’ultima parola su di lui, essendosi garantito la possibilità di controriscattarlo e riportarlo alla base. Un’attestazione di fiducia, se vogliamo, sulle qualità di questo centrocampista.