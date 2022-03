L’osservato speciale di Fiorentina-Empoli

Dopo la pausa per le Nazionali, la Fiorentina tornerà in campo domenica: al Franchi l’avversario sarà l’Empoli di Andreazzoli, che dopo un’ottima prima parte di stagione ha rallentato il passo. Tra le fila degli ospiti l’osservato speciale sarà Szymon Zurkowski, di proprietà del club viola ma in prestito in questa stagione alla società di Corsi.

Il centrocampista polacco è un titolare ed un punto fermo dell’Empoli: fino ad ora, in campionato ha giocato ventotto partite arricchite da cinque gol e due assist. Da mezzala in un centrocampo a tre, Zurkowski è in grado di esprimere al meglio le proprie caratteristiche. Lo stesso schieramento è utilizzato anche dalla Fiorentina di Italiano, in cui il polacco è destinato a tornare nella prossima stagione. E a diventarne, magari, un punto di riferimento importante.