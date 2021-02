L’osservato speciale di Fiorentina-Spezia

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi (LEGGI QUI), la Fiorentina starebbe osservando con attenzione la situazione di Matteo Ricci.

Il regista dello Spezia è in scadenza di contratto e piace molto alla società di Rocco Commisso, che al termine della stagione potrebbe decidere di affondare il colpo. La partita di questa sera tra gigliati e liguri è l’occasione per la dirigenza viola di osservarlo da vicino e valutarne pregi e difetti. In attesa di capire cosa succederà in estate.