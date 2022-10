Lotito: “Accordo per Milinkovic-Savic alla Juventus? Neanche per sogno”. E così la Lazio da sei anni gioca in Europa

Durante la telecronaca di Fiorentina–Lazio, ad un certo punto Maurizio Compagnoni ha ricordato come quella da poco cominciata sia l’ottava stagione di Milinkovic-Savic alla Lazio. Ottava. Un numero ordinale che fa impressione, se relazionato al fatto che il serbo sia ormai da tempo un vero e proprio top player.

Un dato clamoroso se si pensa che praticamente ogni estate la Lazio ha ricevuto offerte importantissime per Milinkovic-Savic, facendo però sempre muro e convincendo il giocatore a rimanere con i risultati e col progetto. Proprio oggi, al Messaggero, il presidente bianconceleste Claudio Lotito ha respinto con forza le voci di un accordo col procuratore del centrocampista per cederlo alla Juventus, rilanciando invece a 120 milioni il suo valore.

Un modus operandi che la dirigenza della Lazio ha avuto non solo con Milinkovic-Savic, ma anche con altri giocatori di alto livello quali Immobile e Luis Alberto. Una strategia vincente, che ha portato in dote risultati importanti come sei qualificazioni europee consecutive tra Europa League e Champions League.