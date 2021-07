Lotito apre a Callejon: “Arriveranno altri calciatori per migliorare una rosa che molti ci invidiano”

José Callejon potrebbe riabbracciare Maurizio Sarri alla Lazio. Come vi abbiam raccontato in mattinata (LEGGI QUI) l’ex esterno del Napoli, sarebbe l’ultima idea della dirigenza biancoceleste per completare la corsia destra del fronte offensivo assieme a Felipe Anderson.

Lo spagnolo ha il contratto con la Fiorentina in scadenza nel 2022, e fin dal suo arrivo in riva all’Arno non sembra essere entrato appieno nei meccanismi della squadra in maglia viola. Dall’altra parte Sarri non disdegnerebbe un nuovo capitolo con uno dei suoi ‘fedelissimi’ nella sua nuova avventura nella capitale.

Intanto, proprio in queste ore il presidente Claudio Lotito ha annunciato possibili nuovi acquisti ai microfoni dell’ANSA:

“Questa società e questa presidenza hanno scritto assieme, con il contributo di calciatori, tecnici, di tutti i tifosi, tante sorprendenti pagine di Lazio. Nuovi calciatori acquistati dalla società sono già in ritiro e altri arriveranno per migliorare una rosa che molti ci invidiano”.