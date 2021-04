Lotito batte la concorrenza di Fiorentina e Napoli

Salvo clamorosi colpi di scena, Simone Inzaghi e la Lazio si legheranno ancora per altre tre stagioni. Tuttosport torna su questo tema; sul giornale sportivo torinese si legge che il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, ha saputo avere la meglio sulla concorrenza. Dal Napoli alla Fiorentina, passando per alcuni club esteri, in diversi hanno provato a convincere il tecnico piacentino, ma non sono riusciti a portare a termine questa missione.

2,5 milioni di euro a stagione, questo l’ingaggio che verrà garantito ad Inzaghi dal club capitolino, contro i due che guadagna attualmente.