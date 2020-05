“Lotito come Commisso, resterà impunito”. Peccato per la Fiorentina che non sia andata proprio così…

In un suo articolo scritto per Calciomercato.com, il giornalista e tifoso della Juventus, Marcello Chirico scrive: “Lotitus Maximus dixit, in una recente intervista: “Oggi sono a un punto dalla Juventus, e solo per Juve-Inter che, vabbé, l’avete vista”. Un neanche troppo velato sospetto sul regolare svolgimento di quella partita e la Procura Federale, ora diretta da Franco Chinè subentrato al dimissionario Pecoraro, ha deciso di avviare un’indagine. Lotito verrà formalmente ascoltato dalla Procura, non porterà elementi convincenti, gli verrà fatta una bonaria tiratina d’orecchi, magari elevata pure una multa pro forma, giusto per evitare si dica che la Federazione permetta tutto, e la vicenda verrà archiviata. A contorno, tarallucci e vino de’ castelli. Vedrete se non andrà così. Cosa disse il presidente federale Gravina dopo le accuse esplicite di Rocco Commisso all’arbitraggio dell’ultimo Juventus-Fiorentina? “Non è il momento di sanzioni”. Ergo, non ci saranno pure stavolta, per giunta dopo già i danni provocati alle società dal Covid”.

Piccolo particolare: la parte riguardante Commisso e la Fiorentina è piena di errori. Intanto l’imprenditore italoamericano e il club viola non sono rimasti certo impuniti: dieci mila euro di multa pagati dal presidente e altri 20 mila da Antognoni e Pradè (in principio erano 55 mila ed era coinvolto pure Barone, poi ridotti). Il tutto per essersi lamentati per un rigore, il secondo concesso alla Juventus contro i gigliati, assolutamente inesistente.