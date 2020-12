Lotito fa il prezzo per Caicedo, ma la Lazio ha anche un piano B per la sua cessione

Situazione in bilico quella di Felipe Caicedo alla Lazio. Il giocatore era pronto per dire addio, ma l’infortunio di Correa potrebbe rallentare le operazioni. La Fiorentina rimane alla finestra per la punta ecuadoriana, mentre Lotito fissa il prezzo del suo cartellino a 9 milioni di euro. In alternativa la società biancoceleste starebbe pensando di usare l’attaccante anche come pedina di scambio. Interessano Biraghi e Lazovic del Verona. A riportarlo è Il Tempo.

