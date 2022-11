Lotito: “Se Luis Alberto vuole andare via porti una squadra con i soldi. Al momento la situazione non è cambiata rispetto all’estate”

Il Presidente della Lazio Claudio Lotito, a riguardo di Luis Alberto, calciatore finito nel mirino della Fiorentina, ha parlato così al Messaggero: “Se Luis Alberto vuole andare via porti una squadra con i soldi, perché io non ci penso proprio a darlo in prestito a gennaio. Non ho ricevuto nessuna richiesta dall’Atletico. Al momento la situazione non è cambiata rispetto all’estate quando il Siviglia lo aveva forse illuso.

Poi ha aggiunto: “Non sto a nessun giochetto, Luis Alberto è forte, un valore aggiunto della Lazio e si può ancora trovare un compromesso. Lui deve accettare le scelte dell’allenatore e Maurizio può essere più comprensivo e capirlo, perché ogni giocatore ha un carattere diverso.