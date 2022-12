Lotito sugli aiuti della politica al calcio: “Ma quale norme ad personam, basta con la caccia alle streghe. Quando sono fallite Fiorentina e Napoli lo stato non ha incassato nulla, riflettete”

La politica sta per intervenire a sostegno del calcio. Molte sono le manovre, bipartisan, per soccorrere le società indebitate. E c’è chi parla di norme salvacalcio in arrivo.

“Ma quale salvacalcio? Basta con la caccia alle streghe – sono le parole dette dal presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, Claudio Lotito, intervistato da La Stampa – parliamo di tutti gli sport. Non vogliamo favori, lo sport è l’unica categoria merceologica che non ha ricevuto nemmeno un ristoro, a parte il rimborso sui tamponi, capirai. Eppure lo sport non chiede soldi a fondo perduto”.

E ancora: “Il mondo sportivo non è inadempiente è lo stato che lo fa diventare inadempiente. Noi facciamo gli interessi dello stato. Viceversa, se una società fallisce spariscono sia i debiti pregressi che quelli futuri. Quando sono fallite Napoli e Fiorentina, dopo aver sperperato soldi dei contribuenti, lo stato non ha incassato nulla, riflettete. Se la Lazio ne beneficerebbe? Non è una norma ad personam. Le strumentalizzazioni non pagano è questione di tempo glielo dice uno che dice sempre la verità”.