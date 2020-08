Secondo quanto riportato da Il Mattino sarebbe ancora vivo l’interesse della Fiorentina per il difensore del Brescia Andrea Cistana. Lui è stato uno dei giocatori maggiormente in luce delle Rondinelle nonostante la retrocessione dei lombardi. Su di lui ci sarebbe anche il Torino, più defilate Parma e Napoli. Saranno decisive le prossime ore per capire quale sarà il suo futuro.

