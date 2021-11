Lotta ai procuratori: il Milan fa fuori Raiola e tratta il rinnovo direttamente con un suo giocatore

Non solo Commisso e la Fiorentina nella lotta allo strapotere dei procuratori che ormai ha invaso il mondo del calcio moderno. Non c’è l’intermediazione di Mino Raiola nella trattativa per il rinnovo del contratto di Alessio Romagnoli con il Milan. Il famoso agente non ha buoni rapporti con la società rossonera dopo la vicenda Donnarumma e anche per questo il giocatore ha deciso di gestire da solo il discorso rinnovo.

Incontro tra le parti entro fine mese, ma la notizia è che al summit non ci sarà Raiola. Un’altra battaglia nella guerra al potere degli agenti. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport

AGGIORNAMENTO: Successivamente il Milan ha fatto uscire questa nota