Lotti: “Emendamento PD sugli stadi aiuterà a mettere tutti intorno ad un tavolo. A Firenze grande occasione per tutti. Concordo su idea di bandire concorso per il Franchi”

Per agevolare chi ha voglia di investire sugli stadi, il PD e altre forze politiche, hanno presentato in parlamento alcuni emendamenti ad hoc. L’ex ministro dello Sport, Luca Lotti, prova a spiegare quello realizzato dalla forza di governo in questi mesi e che potrebbe avere influenza sulla vicenda che vede Commisso e la Fiorentina da una parte e il Comune di Firenze dall’altra. Una presentazione fatta sul Corriere Fiorentino: “L’emendamento della senatrice Caterina Biti (al quale ha lavorato tutto il PD) si inserisce nella cosiddetta legge sugli stadi e va a migliorarla. Il nostro emendamento aiuterà a mettere intorno ad un tavolo, per trovare le migliori soluzioni possibili, Soprintendenza, Ministero, Comune e diretti interessati. D’altronde i vincoli non sono eterni, altrimenti non ne sarebbe prevista la verifica da quella stessa legge di tutela dei beni storico artistici.

Poi aggiunge: “Concordo sull’idea che si possa bandire un concorso…C’è una grande occasione per tutti: mostrare che quell’affrettarsi lentamente è simile al “fast, fast, fast” di chi magari viene da lontano e che le due cose possono convivere per il bene di tutti.