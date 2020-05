Lotti: “Le proposte di Commisso le accolgo volentieri, speriamo lo faccia il Ministro. Qualsiasi proposta deve passare dalla sovrintendenza…”

L’ex Ministro dello Sport, Luca Lotti è intervenuto a Lady Radio parlando di stadio: “Quando si parla di norme non è facile intervenire. E’ vero che l’On.Di Giorgi ha previsto l’inserimento di un comma che aiuta quella che è la ricostruzione di stadi inseriti all’interno di un vincolo dei beni culturali. Questa norma sostiene una agevolazione per rivedere questi vincoli, mi sembra una buona proposta. Non so dirvi se potrà arrivare in fondo perchè poi il vincolo rimane. Qualsiasi sia la proposta, si passa dalla sovrintendenza. Il lavoro e le proposte che stanno facendo Commisso insieme a Lega Calcio e esperti le accolgo molto volentieri. Spero che il ministro le accolga, voglio anche dire che in parte tante norme ci sono”