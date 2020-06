L’ex ministro dello Sport e attuale Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica, Luca Lotti, su La Nazione, ha toccato il tema stadio, dichiarando: “La burocrazia è un problema nel nostro paese: in Parlamento stiamo lavorando per trovare una soluzione per lo stadio Flaminio e per il Franchi. Sono convinto e ottimista che la Fiorentina possa presentare il proprio progetto”.

