L’ottimo impatto di Nico Gonzalez: Italiano non ha dubbi per l’Empoli

Tra le tante note liete della Fiorentina vista sabato sera contro il Milan, c’è anche il ritorno in campo di Nico Gonzalez. Dopo quasi tre settimane di positività al Covid-19, che gli ha fatto saltare tre partite di campionato, l’argentino si è negativizzato nove giorni fa. Dopo aver completato l’iter delle visite mediche, è potuto finalmente tornare ad allenarsi. Complice il lungo periodo di inattività, Vincenzo Italiano ha deciso di non schierarlo dal 1’ contro i rossoneri per evitare ogni rischio di infortunio.

Gonzalez è così entrato nella ripresa, riuscendo comunque a mettere il proprio timbro sulla partita. Pressing feroce su Theo Hernandez e assist per Vlahovic, che dal limite dall’area ha trafitto Tatarusanu per il 4-2 viola. Adesso, già dalla partita contro l’Empoli di sabato, l’argentino dovrebbe tornare dal 1’ per trovare quella continuità che finora – tra squalifiche e Covid – non è ancora riuscito a trovare in riva all’Arno.