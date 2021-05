L’outsider per la panchina si chiama Abel Ferreira: c’era anche lui al ‘Franchi’ a consegnare l’ultima Champions alla Fiorentina

In attesa di certezze, che magari si concretizzeranno nel corso della prossima settimana, tra le opzioni per la panchina della Fiorentina resta viva, secondo il Corriere dello Sport-Stadio, anche quella che porta ad Abel Ferreira, classe ’78 e ora alla guida del Palmeiras. Con lui il club in maglia verde ha vinto la Copa Libertadores nello scorso mese di gennaio ed è arrivato settimo nell’ultima Serie A brasiliana. La curiosità che lega il tecnico portoghese alla Fiorentina è legata però all’ultimo preliminare che qualificò la squadra viola alla Champions League: quello dell’agosto 2009 quando Ferreira era un difensore dello Sporting Lisbona. Nel match di ritorno, finito 1-1 al ‘Franchi’ c’era anche lui: rimase in panchina per tutta la gara ma di fatto assistette all’ultima qualificazione Champions conquistata a Firenze.