Lovato, il gioiellino del Verona che piace anche alla Fiorentina. E i soldi per convincere i giallo blu ci sarebbero…

Uno dei giovani difensori più richiesti. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, nelle ultime settimane Milan e Roma sono uscite allo scoperto per il ventunenne Matteo Lovato, anche se la Fiorentina ha un potenziale jolly nella bagarre per il gioiellino del Verona. Rossoneri e giallorossi seguono da vicino Lovato coi loro osservatori in attesa di sedersi al tavolo con Maurizio Setti ma, se Ivan Juric dovesse finire sulla panchina della Viola, Lovato sarebbe il regalo ideale per la nuova difesa dei toscani. Le possibili partenze di Milenkovic e Pezzella aprirebbero la strada a uno dei pupilli dell’allenatore croato. Rocco Commisso avrebbe anche i milioni da investire per convincere Setti.