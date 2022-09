L’RFS non aiuta la Fiorentina e ne prende due all’esordio casalingo in Conference League: ecco la classifica del girone A

In contemporanea alla debacle della Fiorentina a Istanbul, c’era anche l’altra partita valida per il gruppo A, quella tra RFS Riga e Hearts of Midlothian. La squadra lettone che aveva pareggiato a Firenze non è riuscita a ripetere un’impresa, perdendo la sua prima partita in Conference League.

Gli scozzesi sono infatti passati avanti prima con Shankland, su calcio di rigore allo scadere del primo tempo, e poi con Alan Forrest nei minuti di recupero di fine gara. Con questo risultato quindi la Fiorentina è al momento ultima nel girone, a causa del passivo nella differenza reti. Di seguito la classifica del gruppo A:

1) Istanbul Basaksehir 6

2) Hearts of Midlothian 3

3) RFS Riga 1

4) Fiorentina 1