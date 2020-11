Lucarelli: “Commisso non vuol fare il passo più lungo della gamba. In Europa c’è una punta che decida di venire alla Fiorentina e garantisca venti gol?”

L’ex attaccante e oggi allenatore della Ternana, Cristiano Lucarelli, è intervenuto a RTV 38 per parlare dei temi di casa Fiorentina.

Ecco le sue parole: “L’arrivo di Commisso ha fatto partire un percorso, che però ha bisogno di tempo. Mi pare che stia facendo investimenti giusti: li ha già fatti sul centro sportivo e i prossimi saranno sullo stadio. Sul mercato ha scelto di andarci cauto investendo su degli usato sicuri, così da prendersi il tempo necessario per capire il calcio italiano. Seguo con interesse la Fiorentina, il centro sportivo può essere funzionale alla crescita della società come fatto dall’Atalanta. Mi pare che Commisso non voglia fare il passo più lungo della gamba. Attaccanti? Non è facile tenere il peso di un attacco a venti anni. I centravanti maturano più tardi rispetto agli altri giocatori e sono pochi quello che segnano con continuità da giovani. Cutrone è un profilo che può calzare a pennello per la Fiorentina. Mi faccio una domanda: in Europa c’è una punta che decida di venire alla Fiorentina e garantisca venti gol?”.