Lucas Martinez Quarta: i numeri di una rinascita

La stagione di Luca Martinez Quarta non era partita al meglio. Poi gli infortuni dei compagni di reparto e una fiducia sempre crescente da parte di Vincenzo Italiano, che spesso lo ha preferito a Igor al fianco di Milenkovic al centro della difesa. Il profilo Twitter FutbolScan ha analizzato i suoi dati in questo inizio di stagione, evidenziando come sia primo in diverse classifiche che riguardano i difensori della Serie A:

1° per palle recuperate (44), 1° per duelli vinti (104), 1° per lanci lunghi riusciti (85), 1° per percentuale di efficacia nei duelli vinti (73.24%)

La sua, una vera e propria rinascita. Nonostante la delusione dell’assenza al Mondiale.