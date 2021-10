“Lucca è al centro dell’attenzione di molti ma lui vive tutto con normali. Io lo farei giocare ogni domenica”

Questo pomeriggio, alla vigila della sfida contro il Pordenone, l’allenatore del Pisa Luca d’Angelo ha partecipato al consueto incontro con la stampa. Il tecnico ha avuto modo di parlare anche di Lorenzo Lucca, giovane centravanti accostato nelle scorse settimane a oltre squadre tra cui anche la Fiorentina di Rocco Cmmisso. Queste le sue parole:

“Dal punto di vista egoistico è ovvio che sarebbe meglio avere sempre tutti a disposizione, ma andare in nazionale è un motivo di soddisfazione e dà lustro alle scelte fatte dai nostri dirigenti. Più ne vanno in nazionale, più forti sono i giocatori che abbiamo. La settimana scorsa si sono allenati solo alla rifinitura ed erano molto stanchi, quindi le scelte sono state fatte in questa ottica. Chi ha giocato a Crotone però non ha meritato di perdere, come allo stesso tempo noi non avremmo meritato di vincere contro la Reggina, ma a volte i risultati condizionano alcune valutazioni. Questa settimana ovviamente c’è stato meno entusiasmo rispetto alle settimane precedenti, ma la squadra si è allenata bene. Ci sarà da fare una grande partita senza il pericolo di sottovalutare qualcuno. Le quotazioni di due mesi fa ci davano col Pordenone alla pari. Le voci di mercato su Lucca? Lui è al centro dell’attenzione di molte società, ma la vive tutto con molta normalità . Ovviamente per me sarebbe più facile farlo giocare sempre. Quando faccio le scelte le situazioni a cui sto attento sono la condizione fisica, a meno che non sia Maradona o Ronaldo è difficile giocare in imperfette condizioni. Aveva giocato due partite in quattro giorni Lucca e si era allenato solo una volta, sarebbe stato sbagliato farlo giocare. Un’altra cosa alla quale sto attento è il punto di vista tattico”.