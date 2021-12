Lucchesi: “Berardi lascerà il Sassuolo solo se rimarrà Boga. In Italia la Juventus è davanti a tutti nella corsa per Vlahovic”

L’ex direttore sportivo della Fiorentina Fabrizio Lucchesi ha parlato a TMW Radio dell’obiettivo viola Domenico Berardi: “Il suo futuro dipende molto da cosa succederà con Boga. Secondo me soltanto uno dei due lascerà il Sassuolo, per cui l’uscita di uno condizionerà quella dell’altro”.

E poi su Vlahovic ha aggiunto: “Gli ultimi eventi porteranno qualche contraccolpo, ma non penso sul piano della competitività. Agnelli l’ha ripetuto due o tre volte, facendo capire che vuole tenere alto lo standard della squadra. Ritengo che in Italia la Juve sia davanti a tutti nella corsa a Vlahovic, ma è normale che sia così. Sicuramente parliamo del giovane più importante che c’è in Serie A”.