Lucchesi: “Ho l’impressione che nemmeno i dirigenti della Fiorentina sappiano a che porta bussare. Come fa Iachini ad allenare con questi pensieri?”

L’ex dirigente della Fiorentina Fabrizio Lucchesi ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Questa situazione attuale mi sembra di averla già vista con Montella. Lo spogliatoio alla fine ne risente. Commisso sta investendo tanti soldi ma non ottiene risultati. Non penso che il tecnico sia stato riconfermato solo perché c’è un contratto. L’importante è decidere in maniera chiara, senza fare tanti proclami. Ho l’impressione che nemmeno i dirigenti della Fiorentina sappiano a che porta bussare. Come fa Iachini ad allenare con questi pensieri?”

