Lucchesi: “La dirigenza della Fiorentina lavora per crescere ogni anno, Italiano uno dei migliori tecnici in Italia. Il mercato viola non è finito”

L’ex direttore generale della Fiorentina post fallimento Fabrizio Lucchesi a Radio Sportiva analizza l’inizio imminente di stagione della Fiorentina soffermandosi su vari aspetti: “Il Playoff di Conference può incidere nella stagione viola? Sì, perchè siamo ad inizio anno ed in questo periodo le partite incidono sempre. C’è da rodare la squadra, i buoni risultati possono essere un volano per il morale, mentre una battuta d’arresto potrebbe essere sentita in negativo. La Fiorentina sta lavorando bene; non fa colpi eclatanti, ed è giusto così perché non ha l’obbligo di vincere il campionato, ma cerca di migliorarsi ogni anno”.

Lucchesi ha poi concluso: “Italiano è un tecnico ormai consolidato, quasi pronto per una grande squadra, come certamente lo è la Fiorentina. L’allenatore viola è tra i migliori in Italia. Il management viola ha lavorato bene e nell’aria ho capito che c’è altro da fare, il mercato gigliato non è finito qui”.