Lucchesi: “La Fiorentina non è a rischio, la proprietà si è approcciata in modo eccellente pensando a…”

L’ex dirigente della Fiorentina, Fabrizio Lucchesi è intervenuto a Radio Bruno parlando della situazione viola: “Non credo che la Fiorentina rischi la retrocessione ma senza dubbio la stagione è negativa. Sono stati due anni negativi e speriamo che la prossima possa essere la stagione giusta“.

E su Commisso: “L’aspetto positivo di queste due stagioni al di sotto delle aspettative è che il rodaggio è stato fatto. La proprietà si è approcciata in modo eccellente pensando subito a migliorare le strutture e a gettare le basi solide per un percorso che si svilupperà negli anni. Spero che quest’anno non sbaglino”