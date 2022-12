Lucchesi: “La Fiorentina pensa a cosa fare con Amrabat da mesi: non esclude la cessione a gennaio. Commisso? Risultati non positivi, ma…”

L’ex dirigente della Fiorentina Fabrizio Lucchesi è intervenuto a Radio Toscana per commentare il calciomercato invernale, che comincerà a breve: “Ci sarà movimento, sicuramente. Con questo campionato diviso in due, qualcuno ne risentirà e dovrà sistemarsi. Sicuramente, è un mercato molto particolare. Fiorentina? Qualcosa si dovrà inventare, non necessariamente in un ruolo specifico. In questo modo, la Viola rischia di arrivare in fondo all’anno non troppo bene. La valutazione tattica delle operazioni farà la differenza. Cercare una soluzione, comunque, è rispettabile”.

Su Sofyan Amrabat: “La Fiorentina sta riflettendo su cosa fare con lui da mesi. Non escludo che la società valuti la sua cessione e si prepari a questa ipotesi. Oggi non esistono giocatori incedibili, ma esiste il buonsenso. La Fiorentina ha una società forte e può dettare condizioni, ma ha tracciato un piano considerando anche la possibilità di vendere Amrabat a gennaio“.

Sul presidente Commisso: “Facendo una valutazione sui suoi primi tre anni, i risultati non sono positivi. I perché non lo so, se li cerchi lui in casa, ma si è visto l’impegno sul piano degli investimenti. La crescita è stata lenta, non si è vista una grande impennata”.