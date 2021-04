Lucchesi: “Non ci hanno detto tutto sull’addio di Prandelli. Il futuro della Fiorentina comincerà quando…”

A Lady Radio ha parlato l’esperto di mercato Fabrizio Lucchesi. Queste le sue parole sulla situazione in casa Fiorentina: “L’addio di Prandelli è stato strano. Un atto di umanità immenso ma c’è una parte che non sappiamo. Anche la posizione di Pradè non mi convince. Se non piace è inutile tenerlo. Non credo che ora come ora ci sia il pericolo retrocessione, viste anche le altre squadre in lotta. Il futuro radioso della Fiorentina comincerà quando saranno chiari i ruoli in società. Mi auguro che il prossimo anno sia migliore dei primi due”.