Lucchesi non ha dubbi: “A gennaio Vlahovic andrà alla Juventus. Commisso ha sbagliato, ma chi lo rappresenta ha fatto peggio”

L’ex direttore sportivo della Fiorentina, Fabrizio Lucchesi, ha parlato anche di Dusan Vlahovic nel corso di una lunga intervista a Tuttosport.

Queste le sue parole sull’attaccante serbo: “E’ un campione, me lo diceva Corvino, ‘un cane da tartufi’, quando lo prese e nessuno lo conosceva: mi disse ‘diventerà bravo’. E onestamente ha la stoffa per diventare un campione. Se a gennaio andrà alla Juventus? Sì!”.

Lucchesi poi si sofferma sulla Fiorentina e sugli errori commessi in passato: “Non do consigli, sono un umile direttore. Commisso è un grande presidente che ha investito tanto, ha sbagliato qualcosa ma più che lui l’hanno fatto probabilmente chi lo rappresenta. Hanno spesso tanti soldi con risultati non voglio dire pessimi. Speriamo che quest’anno disputi una stagione all’altezza del blasone della Fiorentina”.