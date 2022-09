Lucchesi: “Non vorrei che le esternazioni di Commisso fossero un modo per far sapere che la Fiorentina è davvero in vendita”

L’ex dirigente della Fiorentina, Fabrizio Lucchesi, ha dato alle frasi rilasciate dal presidente viola, Rocco Commisso (“vendo la società a un fiorentino doc, do sette giorni di tempo per fare una proposta), una valenza particolare.

“Leggo queste parole come una provocazione perché sa bene che a Firenze nessuno sarebbe in grado di spendere 400 milioni per acquistare la società – ha detto Lucchesi al Corriere dello Sport-Stadio – Se i fiorentini avessero voluto comprare il club avrebbero potuto farlo tre anni fa per un terzo del suo attuale valore”.

E ancora: “Non vorrei che le esternazioni di Commisso fossero un modo per far sapere che la Fiorentina è un bene davvero in vendita“.