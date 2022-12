Lucchesi: “Pradè? Farà esattamente il contrario di quello che ha detto. La Fiorentina ha già organizzato tutto il mercato”

Fabrizio Lucchesi, dirigente sportivo che in passato ha lavorato al fianco di Daniele Pradè, è intervenuto a Radio Bruno per commentare le parole del ds viola dopo l’amichevole con l’Arezzo:

“Pradè ha recitato bene per lasciare tutto sotto traccia, ma è normale che farà esattamente il contrario di quello che ha detto. A questa Fiorentina un’aggiustatina si può dare, non importa stravolgerla. Essere impegnati in più competizioni può essere un vantaggio perché vincere a aiuta a vincere. Le grandi squadre i giocatori li comprano un anno prima: anch’io facevo così. Sicuramente per gennaio Pradè ha già tutto preparato e avrà già messo le basi per il mercato estivo”.