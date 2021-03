Lucchesi: “Prandelli è già alla fine del suo percorso a Firenze. Serve una rivoluzione e meno errori, così si torna in Europa”

L’ex dirigente della Fiorentina Fabrizio Lucchesi ha parlato a TMW Radio anche della sfida di questa sera dei viola contro la Roma. Queste le sue parole: “Essendoci una forte di rivalità da sempre è una partita complicata. La Fiorentina sta deludendo le aspettative dopo un mercato importante. Il tasso tecnico della Roma è superiore ma ci potrebbero essere sorprese”

E su Prandelli: “Credo sia alla fine del suo percorso. Ha dato disponibilità per un progetto che era quasi al termine, ha accettato lui queste condizioni. Mi aspetto una rifondazione a Firenze a fine anno”.

E sulla gestione di Commisso: “Credo che la squadra con lui possa arrivare in alto, ma in questi due anni a livello tecnico e sportivo sono state sbagliate tante cose. Bisogna sbagliare meno e questa Fiorentina potrà tornare anche in Europa”.