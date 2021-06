Lucchesi: “Ribery capisca che non è più un ragazzo. La Fiorentina deve ripartire con una programmazione diversa”

L’ex direttore sportivo della Fiorentina, Fabrizio Lucchesi, è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Futuro di Ribery? Le valutazioni le può fare solo Gattuso. Il francese è un campione, ma deve capire che non è più un ragazzo: c’è da valutare quali siano le sue intenzioni. Deve decidere se accettare o meno di non avere più un ruolo centrale all’interno della squadra”.

Lucchesi si sofferma poi su altri temi: “Vlahovic è un patrimonio economico e sportivo per la Fiorentina. Due anni di contratto non sono tanti, ma nemmeno pochi: c’è il tempo per intavolare una trattativa. La società ha dimostrato di non farsi prendere per il collo, anche in passato. Gattuso è l’uomo giusto per ripartire, sono un fiorentino e voglio bene alla società. Negli ultimi anni la Fiorentina non è stata fortunata, ma non credo sia stata colpa degli allenatori. Alla fine sono loro a pagare, ma è stato un concorso di colpe. Mi auguro che si riparta con una programmazione diversa che riporti il club dove merita”.