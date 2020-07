Lucchesi: “Spalletti vorrebbe passare da Firenze. Penso che Chiesa se ne andrà…”

L’ex dirigente della Fiorentina, Fabrizio Lucchesi è intervenuto a TMW Radio parlando di Spalletti a Firenze: “Lui non ne fa un mistero che prima della fine della carriera, e ancora di anni ne ha tanti, vorrebbe passare a Firenze”.

E poi: “Lì c’è un problema, che ha un contratto da grandissima squadra che non è ciò che può permettersi la Fiorentina. Il suo problema non è solo l’ingaggio, ma anche la squadra, prendendo Spalletti significa voler fare un percorso di crescita, come vuole la Fiorentina. Luciano è un insegnante, un formatore, e può fare come Sarri a Napoli. Mi auguro che Iachini tolga le castagne dal fuoco presto, e poi sì, Luciano è uno dei candidati”.

E su Chiesa: “Da tempo penso che se ne andrà via a fine stagione. Non deve essere un dramma, neanche il venderlo peggio dell’anno scorso, perché questo discorso va bene se devi metterli in banca”.