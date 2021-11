Per un Terracciano in crescita nelle ultime gare, c’è un Dragowski, che vede finalmente una luce in fondo al tunnel. Dopo l’infortunio patito nei secondi finali della gara persa contro il Napoli, a distanza di un mese e qualche giorno, l’estremo difensore polacco potrebbe tornare totalmente a disposizione di Vincenzo Italiano.

La lesione al retto femorale della coscia destra ha costretto Dragowski ad uno stop decisamente lungo. Con le lacrime di dolore in attesa del fischio finale, nel match contro i partenopei, che non avevano lasciato intendere niente di leggero. Ma adesso, il “Drago”, come lo chiamano gli amici, è pronto a tornare in pista.