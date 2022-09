Luci della ribalta per un ex portiere viola pronto a partire di nuovo titolare domenica

L’ex portiere della Fiorentina Marco Sportiello, è da qualche settimana, grazie anche ad interventi importanti, tornato alle luci della ribalta. Le liti con Gasperini all’Atalanta sembrano alle spalle, e Sportiello partirà titolare al Franchi domenica prossima

Come riporta l’Eco di Bergamo, con Musso che si è infortunato nei primi minuti della sfida alla Roma, riportando fratture al volto, e che resterà fuori fino almeno a metà novembre, ecco che arriva una nuova possibilità per Marco Sportiello. Il secondo portiere nerazzurro sarà dunque titolare fino al Mondiale, in una fase cruciale del campionato, con tante partite ravvicinate.