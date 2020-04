Lucibello: “La Mercafir va avanti, con o senza il nuovo stadio della Fiorentina”

Giacomo Lucibello, presidente della Mercafir, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare dello stato dei lavori del mercato ortofrutticolo. Queste le sue parole: “Abbiamo compiuto il percorso prefissato con l’amministrazione, con la presentazione del masterplan nei primi giorni di febbraio. Poi siamo andati avanti con gli operatori, fin quando è stato possibile per l’emergenza Coronavirus. Stiamo aspettando novità, continueremo ad andare avanti anche se è da marzo che siamo fermi. Fortunatamente non tutto è legato alla costruzione di uno stadio. Il rifiuto di Commisso? Mi interessano di più le dichiarazioni del sindaco Nardella, che è il socio dell’azienda, piuttosto che quelle del presidente della Fiorentina. Posso dire che abbiamo fatto la nostra parte e andremo avanti anche senza l’idea dello stadio. Sarei contento se entrambi i progetti riuscissero a proseguire“.