Lucioni: “Per la salvezza il Lecce se la gioca contro Fiorentina e Udinese, sono tutte coinvolte in questa lotta”

Il difensore del Lecce Fabio Lucioni in un’intervista a La Gazzetta dello Sport parla del percorso della squadra salentina verso la salvezza tirando in ballo anche la Fiorentina, contro la quale i salentini giocheranno in casa mercoledì prossimo: :“Siamo imprevedibili e capaci di ogni impresa. A Cagliari ci aspetta un compito difficile ma non possiamo fermarci. Se resteremo in A, conterà nulla essere stati la difesa più battuta del campionato. Adesso i punti diventano sempre più pesanti, dobbiamo ridurre gli errori. Con i tre punti sulla Lazio siamo tornati a respirare ma siamo ancora lontani dal traguardo. Per la lotta salvezza, da Fiorentina e Udinese in giù tutte sono coinvolte. Bastano due partite per perdere o guadagnare sei punti, siamo la squadra più bucata ma facciamo anche tanti gol”.

