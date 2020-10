L’Udinese a Firenze senza sette pedine importanti per lo scacchiere di Gotti, nella Fiorentina solo un indisponibile

Sono sette i calciatori dell’Udinese che con tutta probabilità non faranno parte della lista dei convocati di Gotti per la trasferta dei bianconeri a Firenze. Nomi importanti, come quelli di Jajalo, Mandragora e Musso, che anno scorso sono stati parte fondamentale dell’ossatura della squadra friulana e che sono al momento alle prese con infortuni non di poco conto. Non ci saranno nemmeno Nuytinck e Prodl. Da valutare invece le condizioni di Larsen e Walace che, nonostante sembrano aver recuperato, potrebbero non essere rischiati per la partita contro la Fiorentina. Tra le fila viola l’unico indisponibile per la gara è Borja Valero.

