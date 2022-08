L’Udinese accoglie l’erede di Soppy e prova a stringere i tempi per averlo contro la Fiorentina

Mercoledì alle 18.30 la Fiorentina scenderà in campo alla Dacia Arena contro l’Udinese. Il club friulano, nel frattempo, sta completando una nuova operazione di mercato. Dopo un lungo tira e molle, è infatti tempo di visite mediche per Kingsley Ehizibue, in arrivo dal Colonia per sostituire Soppy.

Il giocatore ha già visitato le strutture del club nelle scorse settimane e secondo TMW, dopo un breve ritorno in Germania, è atteso a Udine per la firma del contratto. Nella posizione di esterno, prima di Soppy, l’Udinese aveva indovinato Molina, poi venduto a peso d’oro all’Atletico Madrid. Ora i bianconeri sperano che Ehizibue possa offrire lo stesso rendimento, in attesa di caprie se sarà arruolabile già per la partita con la Fiorentina.