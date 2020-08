L’Udinese apre per De Paul. Vlahovic può rendere in discesa l’operazione

La Fiorentina ha provato a più riprese a prendere Rodrigo De Paul dall’Udinese. Operazione che però non è andata a termine la scorsa estate per le richieste dei friulani, ritenute troppo esose da parte dei viola.

Adesso le condizioni sono cambiate. Lo scrive La Nazione. E a rendere maggiormente possibile la trattativa ci sono anche i nomi Vlahovic e Sottil. Entrambi potrebbero andare in prestito in Friuli con opzione per il secondo anno, potrebbero fare esperienza e crescere di livello rispetto a quanto fatto vedere quest’anno.