L’Udinese batte di misura lo Spezia e si fa sotto alla Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è da poco concluso il lunch match della ventesima giornata della nostra Serie A, gara in cui l’Udinese ha superato di misura lo Spezia per 1 a 0 grazie alla rete firmata da De Paul. L’argentino protagonista della partita grazie al penalty trasformato al 52′ ma non solo, visto che al 76′ è stato anche espulso per doppio giallo. Solita sanzione inflitta anche a Saponara nel finale di gara, quando l’ex Fiorentina è stato costretto ad abbandonare il campo in anticipo, ristabilendo così la parità numerica tra le due squadre.

Milan 46, Inter 44, Juventus 39, Roma 37, Atalanta 36, Napoli, Lazio 34, Sassuolo, Verona 30, Sampdoria 26, Benevento, Fiorentina 22, Udinese 21, Bologna 20, Spezia, Genoa 18, Torino 15, Cagliari 14, Parma 13, Crotone 12.