L’Udinese di Sottil non ne vuole sapere di fermarsi, espugna il Bentegodi e si porta a +10 sulla Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è da poco concluso l’ultimo posticipo dell’ottava giornata di Serie A. Al ‘Bentegodi’ l’Udinese di Sottil ha vinto contro il Verona per 1-2. I veneti sono passati presto in vantaggio con una bella conclusione al volo del laterale Doig. La risposta dei bianconeri si è fatta attendere fino al 70′ quando Beto ha trovato il gol del pareggio sul sesto assist stagionale di Deulofeu. Il gol vittoria è arrivato nei minuti di recupero con un’incornata di Bijol su un bel cross di Samardzic. La formazione di Sottil supera grazie a questo successo Roma, Lazio e Milan in classifica, mentre il Verona resta terzultimo a quattro lunghezze dalla Fiorentina.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 20, Atalanta 20, Udinese 19, Lazio 17, Milan 17, Roma 16, Juventus 13, Inter 12, Sassuolo 12, Torino 10, Fiorentina 9, Spezia 8, Lecce, Salernitana, Empoli, Monza 7, Bologna 6, Verona 5, Cremonese 3, Sampdoria 2.