“L’Udinese doveva accettare di giocare a porte chiuse contro la Fiorentina. I bianconeri hanno degli ippopotami in difesa e i viola…”

L’ex allenatore dell’Udinese, Massimo Giacomini, pur essendo rimasto legato ai colori bianconeri non risparmia critiche alla società e alla squadra che dovrebbe affrontare la Fiorentina il prossimo fine settimana. “Il calcio a porte chiuse andava accettato – ha detto Giacomini a TeleFriuli – perché stiamo vivendo un momento particolarissimo. E’ un qualcosa di inaspettato che non sappiamo come andrà avanti“.

Sulla formazione bianconera: “La partita rimane la stessa, molto difficile da affrontare perché la Fiorentina ha giocatori molto rapidi in avanti e mentre l’Udinese ha dei difensori molto lenti, degli ippopotami. Quella viola è una squadra molto più agile”.