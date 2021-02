L’Udinese fa due su due con i diffidati (ora squalificati): oltre Zeegelaar contro la Fiorentina sarà fuori anche un’importante pedina offensiva

Due erano i diffidati in casa Udinese per la partita contro il Parma appena conclusa: Zeegelaar e Pereyra. Il primo è stato ammonito al 25esimo del primo tempo, mentre l’attaccante bianconero ha rimediato l’ammonizione allo scadere dei cinque minuti di recupero concessi da Irrati. Nessuno dei due dunque sarà a disposizione di Gotti per la prossima partita contro la Fiorentina.

