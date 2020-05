L’Udinese ha promesso a De Paul una cessione al ribasso in estate. Fiorentina, Inter e una big spagnola alla finestra

Sarà l’estate della verità per Rodrigo De Paul. La stagione, fino allo stop per l’emergenza coronavirus, aveva confermato la netta crescita del centrocampista, per cui l’Udinese sta diventando ormai troppo stretta. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, a gennaio i friulani hanno alzato il muro, non meno di 35 milioni di euro per privarsi di un giocatore fondamentale per le speranze salvezza, blindato anche dal rinnovo fino al 2024 firmato ad ottobre. Con una ‘promessa’ però da parte dell’Udinese: quella di non tarpare le ali a De Paul e di permettergli di partire in estate, a cifre più basse rispetto alle richieste di gennaio. Costi in ribasso, anche in virtù della pandemia Covid e dei suoi effetti sul calciomercato, che ingolosiscono i tanti club che nel corso dei mesi si sono fatti avanti per l’argentino. Napoli intrigato, soprattutto dopo l’arrivo di Gattuso in panchina, ma anche Fiorentina e Atletico Madrid, dove Simeone è un grande estimatore. Attenzione poi all’Inter: i nerazzurri al momento stanno facendo altre valutazioni concentrandosi soprattutto sul rinnovamento dell’attacco e la gestione della situazione Lautaro, ma negli scorsi mesi i nerazzurri avevano monitorato il fantasista dell’Udinese che, a sua volta, aveva aperto alla possibilità di lavorare con Antonio Conte.