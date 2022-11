L’Udinese non ingrana più: in casa contro il Lecce finisce in pareggio. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Questa sera era in programma l’anticipo della 13esima giornata di Serie A, che vedeva di fronte Udinese e Lecce. Nel primo tempo i pugliesi sono passati in vantaggio grazie al gol di Colombo, ma nella ripresa i friulani hanno pareggiato con Beto. Il punteggio non è più cambiato e così le due squadre sono tornate a casa con un punto a testa, muovendo di poco le rispettive classifiche.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 32, Atalanta 27, Milan 26, Roma 25, Lazio 24, Inter 24, Udinese 23, Juventus 22, Torino 17, Salernitana 16, Sassuolo 15, Fiorentina 13, Bologna 13, Empoli 11, Monza 10, Spezia 9, Lecce 9, Sampdoria 6, Verona 5, Cremonese 5.