L’Udinese non teme il rischio che De Paul rimanga controvoglia e continua a chiedere cifre esorbitanti. E anche l’ultima pretendente si tira fuori

Rodrigo De Paul costa troppo, un po’ per tutti. Eppure l’Udinese non si stacca da quei 35/40 milioni che la stessa Fiorentina non aveva voluto pagare nello scorso mercato. Tutto ciò nonostante il rischio che il giocatore rimanga in Friuli controvoglia, in quanto è abbastanza evidente che meriti palcoscenici più illustri. L’ultimo no, infatti, è arrivato dall’Inghilterra e in particolar modo dal Leeds United. Lo storico club, neopromosso in Premier League, non si è piegato di fronte alle eccessive richieste dell’Udinese tirandosi fuori dalla trattativa. Vedremo se il club bianconero continuerà a rimanere rigido sulla sua posizione, oppure se abbasserà le pretese permettendo così anche il rientro in corsa della Fiorentina.

