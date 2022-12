L’Udinese non vuole mollare Pereyra: l’argentino protagonista contro il West Ham

Nonostante sia seguito da vicino dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano, ed abbia il contratto in scadenza il prossimo giugno, Roberto Pereyra continua ad essere uno dei giocatori centrali del progetto Udinese. Benché il centrocampista sia al centro di numerosi voci di mercato, la società friulana non sembra volersi privare delle sue giocate.

Anche questo pomeriggio infatti, in occasione dell’amichevole di lusso alla Dacia Arena persa contro il West Ham, il tucumano è stato impiegato regolarmente da Andrea Sottil, e non solo. Il fantasista argentino si addirittura reso protagonista segnando il momentaneo gol del vantaggio al 12′ del primo tempo. La Fiorentina sarebbe disposta a qualche sacrificio per arrivare all’ex Juventus, ma molto dipenderà dal volere del patron bianconero Gino Pozzo: il classe ’91 è tra i prediletti dal presidente, che secondo quanto riportato da molti quotidiani locali sarebbe disposto a bloccare ogni tipo di trattativa, onde evitare di perderlo. Non solo, per l’argentino sarebbe pronto un imminente prolungamento del contratto.