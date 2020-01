L’Udinese si scatena contro il Sassuolo e si stacca sempre di più dalla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nell’anticipo delle 12:30 l’Udinese vince tra le mura amiche per 3-0 contro il Sassuolo. A segno nel primo tempo per i padroni di casa Okaka, e nella ripresa i gol di Sema e De Paul sanciscono il tris. La squadra allenata da Gotti continua così a scalare posizioni in classifica e agguanta il Torino a quota 24, staccando così momentaneamente la Fiorentina di ben 6 punti. Resta invece alla portata dei viola il Sassuolo fermo a 19, a una sola lunghezza di gigliati.

La CLASSIFICA di Serie A: Inter 46, Juventus 45, Lazio 42, Atalanta, Roma 35, Cagliari 29, Milan, Parma 25, Napoli, Udinese, Torino 24, Bologna 23, Verona 22, Sassuolo 19, Fiorentina 18, Sampdoria 16, Lecce 15, Brescia, Genoa 14, Spal 12.